الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية لعملية بئر السبع

رام الله - دنيا الوطنأجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقات أولية حول العملية المزدوجة (طعن ودهس)، التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، في بئر السبع بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين واستشهاد منفذها محمد أبو القيعان.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أظهرت التحقيقات الأولية، أن الشهيد أبو القيعان من سكان حورة بالنقب، خطط ونفذ العملية لوحده.وأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن جهاز الامن العام "الشاباك"، أجرى تحقيقات حول ما اذا كان أحد من عائلته كان على علم بنيته تنفيذ العملية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجهاز لم يكن لديه أي معلومات استخباراتية بأن أبو القيعان كان ينوي تنفيذ هذه العملية، لذلك فشل في إحباطها.وأشار إلى أن أبو القيعان كان اعتقل 4 سنوات على تهمة تأييد تنظيم الدولة.