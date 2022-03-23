الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من يعبد وفحمة والطيبة ويسلم بلاغا لآخر من عرابة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 4 شبان من بلدات يعبد وفحمة والطيبة جنوب وغرب جنين وسلمت آخر من عرابة بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من يعبد الشاب صبحي معتصم القنيري، فيما اعتقلت الشاب مجدي نواصرة من فحمة، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، بينما سلمت المواطن محمد رؤوف حمدان من بلدة عرابة بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة منزله.ومن قرية الطيبة غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد خالد اغبارية و يوسف فتحي اغبارية.