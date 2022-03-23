(الإنتربول) يقبض على مواطن مغربي لقيامه بابتزاز مواطن فلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقبض المكتب المركزي الوطني المغربي "انتربول المغرب" على مواطن من المملكة المغربية لقيامه بابتزاز مواطن فلسطيني عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية، أن المكتب المركزي الوطني الفلسطيني "انتربول فلسطين" تلقي مذكرة من مكتب النائب العام بعد تقديم شكوى من مواطن حول قيام شخص بإبتزازه عبر (فيسبوك) وبإجراءات البحث تبين بأنه من سكان المملكة المغربية وتم إجراء المخاطبات اللازمة وحسب الأصول.وأكدت الشرطة بأن انتربول المغرب أبلغ انتربول فلسطين بالقبض على الشخص المشتبه فيه بارتكاب الجريمة وتقديمه للقضاء المغربي.