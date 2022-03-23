قتيل في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة في الداخل المحتل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، مقتل رجل متأثرًا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة داخل أراضي الـ48.وأفادت مصادر محلية أن القتيل هو عبد الرحيم عبد اللطيف سلامة (50 عامًا)، متزوج وأب لعدة أبناء، وقد أطلقت عليه نحو 30 رصاصة، أثناء تواجده داخل مركبته بالقرب من منزله.وتشهد أراضي الــ48 موجة عنف متصاعدة، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التعامل مع عصابات الجريمة. ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام 2022 إلى 18 ضحية.