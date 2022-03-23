شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا في محافظات الضفة وأحياء القدس

الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا في محافظات الضفة وأحياء القدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس طالت 30 مواطنا.

وفي أبو ديس شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال نافز جفال والد الشهيد الطفل يامن الذي استشهد منذ أسابيع قليل، كما اعتقلت 11 مواطنًا هم: محمود جفال، نادر جفال، محمد لافي، مهدي عفانة، محمد حلبية، محمد عياد، عبد الله أبو سبيتان، عمرو جفال، عمر مخارزة، محمد صلاح صقر، إياد العمارين.

كما اعتقلت تلك القوات، الطفلين نور غلمة، ومصطفى جعبري من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين هم: الأسير المحرر عبادة شديد، والمحرر محمد الملاح، وعمر شديد وجمعيهم من قرية علار، فيما اعتقلت الأسير المحرر حاتم فقها، ونجله قسام حاتم فقها، وإسلام العابودي، وإسلام الأسود، وأحمد أبو جبارة، وجمعيهم من قرية كفر اللبد، وعلي العبوشي من كفر عبوش.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح عايدة المصريـ وزميلتها آمنة اشتية التي تقطن في قرية تل غرب المدينة، فيما اعتقلت الفتى غيث نصار، والشاب يوسف قط من قرية مادما جنوبًا.

وفي جنين، اعتقلت القوات صبحي القنيري من يعبد، ومجدي نواصرة من فحمة، وسلمت قوة إسرائيلية الأسير المحرر محمد رؤوف حمدان من عرابة بلاغًا لمراجعة أجهزة مخابراتها، بينما اعتقلت الفتى يزن عامر صباح من بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

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