العثور على جثة شاب داخل "بركس" في أريحا

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة والشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، التحقيق وعمليات البحث والتحري، بواقعة وفاة شاب من مدينة أريحا يبلغ من العمر( 20 عاما) وجد متوفيا داخل "بركس" بجانب بيته.وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا بالحادثة، حيث تحركت على الفور النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة وإدارة المباحث بمرافقة الطبيب الشرعي للمكان.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة، واحالتها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها، للوقوف على أسباب الوفاة.