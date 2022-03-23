الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من طولكرم

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدد من قرى وبلدات محافظة طولكرم، واعتقلت تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسيرين المحررين حاتم حافظ فقها (56 عاما)، ونجله قسام، وأحمد أبو جبارة، وإسلام عابودي، وإسلام فتحي الأسود، وهم من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وعلي العبوشي من بلدة كفر عبوش جنوب المحافظة، والأسيرين المحررين عبادة مراد شديد (31 عاما)، ومحمد سلطان الملاح، وعمر شديد من بلدة علار شمال طولكرم.