وزير الداخلية يؤكد منع كافة أشكال التعديات على الأراضي في أريحا
أكد وزير الداخلية، زياد هب الريح، منع كافة أشكال التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية والملكيات الخاصة، والتعامل مع ملف التعديات على الأراضي وفقا لأحكام القانون.
وقال وزير الداخلية خلال اجتماع عقد في مقر محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة محافظ أريحا جهاد أبو العسل، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، إن الأراضي الحكومية احتياط ومخزون استراتيجي للشعب الفلسطيني والأجيال القادمة، يجب حمايتها والحفاظ عليها.
من جانبه، أطلع أبو العسل وزير الداخلية على ما تم إنجازه من إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في المحافظة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المحافظة والأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص لمنع هذه الظاهرة وحماية الملكيات العامة والخاصة.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والمحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية وحماية الملكيات الخاصة، مؤكدين ضرورة المتابعة الحثيثة لملف إزالة التعديات وفقا لأحكام القانون والمصالح العليا لشعبنا.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة د.محمد اشتية، قرر أمس الاثنين، تشكيل لجنة خاصة، بشأن الاعتداءات على أراضي الدولي في أريحا.
وقال اشتية: "يتابع مجلس الوزراء الاعتداءات على أراضي الدولة في اريحا وعلى أراضي المواطنين، ولقد شكلنا لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، شن يوم الأحد، هجوماً لاذعاً على اشتية، على خلفية استقباله في مكتبه عدداً مما وصفهم "مدعي الأعمال الفاسدين من أريحا".
وأضاف الطيراوي: "كفى يا اشتية، أنت لا تمثلني في الحكومة، ولا تمثل حركة فتح".
وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن اشتية استقبل أشخاصاً يستولون على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء.
وأضاف الطيراوي: أن "اشتية استقبل عدداً من رجال الأعمال المشبوهة الفاسدين، والمعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال من مدينة أريحا، وعلى رأسهم المدعو وسام أبو ستة ( كعابنة)، والذين استقبلهم اليوم رئيس الوزراء في مكتبه برام الله، واستمع إلى شكواهم ضد تسوية الأراضي التي يدعون فيها أن البعض يستغل قراراتها لابتزاز المستثمرين ويقصدون أنفسهم، في الوقت الذي يستولون فيه هم أنفسهم على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء".
وتابع في معرض رده على وعد اشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في المحافظة من خلال لجنة وزارية متخصصة يعتزم تشكيلها لهذا الغرض: "كنت قد أبلغتك وأبلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً وكلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا اشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العدل".
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