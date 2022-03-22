صور.. معرض "الظل العالي" للراحل الرئيس عرفات























































































































































رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة الثقافة، في مقر الهلال الأحمر بمدينة البيرة، معرض "الظل العالي" الخاص بالشهيد الرئيس ياسر عرفات.وضم المعرض قرابة 40 لوحة فنية لـ32 فنانا فلسطينيا من الوطن والشتات، تجسد مسيرة الشهيد عرفات ورمزيته، وما يمثله للشعب الفلسطيني من معان وطنية، لا سيما في ذكرى معركة الكرامة وما تمثله كمنعطف تاريخي في مسيرة الثورة الفلسطينية التي فجرها القائد أبو عمار.وشارك في افتتاح المعرض، نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، وعدد من الوزراء والمسؤولين.