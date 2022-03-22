تفاصيل اجتماع وزير المالية مع وفد من البنك الدولي

أكد وزير المالية، شكري بشارة، أن الحكومة ووزارة المالية تعملان تحت أوضاع استثنائية ليست كما في الدول الأخرى، مشيراً إلى الخروقات الإسرائيلية في بند الاقتطاعات بجانب عدة ملفات أخرى تعرقل التقدم المالي والتنموي في فلسطين.





وفي السياق ذاته، ثمن الوزير دور البنك الدولي الرئيسي والثابت في دعم المشاريع التنموية خاصة برامج التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي استهدفت عدة قطاعات: كالصحة، والتعليم، وخلق فرص عمل للفئات المتضررة والمهمشة، ودعم القطاع الخاص.



من جانبه، أثنى الوفد على الجهود المبذولة في إدارة الأزمة والقدرة على الصمود رغم الصعوبات والتحديات التي تمر بها دولة فلسطين.



وتم مناقشة المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لجهود إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتدخلات البنك الدولي في هذا المجال.



جاء ذلك خلال استقبال بشارة في مكتبه بمدينة رام الله، وفداً من البنك الدولي من المدراء التنفيذيين برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا الحسن، وذلك للحديث حول رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين.واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية.