شؤون فلسطينية

اشتية يتفقد مراكز القوائم الانتخابية في مدينة البيرة

اشتية يتفقد مراكز القوائم الانتخابية في مدينة البيرة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ترافقه محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، مراكز القوائم الانتخابية في مدينة البيرة.

وأشاد اشتية الأجواء الايجابية والديمقراطية لكافة القوائم المرشحة لانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الجاري، والتزامها بأحكام الدعاية الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء: "العملية الانتخابية ترسم الوجه المشرق لفلسطين ليس فقط وطنياً بل ودولياً أيضا، ونريد أن نستكمل هذه الروح الديمقراطية بتتويج عملية انتخابية ديمقراطية للمجلس التشريعي وكل مفاصل العمل الانتخابي في فلسطين، ونقاتل من أجل أن تكون القدس على رأس هذه العملية الانتخابية، ولا يكتمل هذا المشهد الا أن يكون قطاع غزة أيضاً جزءاً من العملية الانتخابية".










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