القاهرة: فلسطين تشارك بورشة عمل حول مستقبل "الإعلام الثقافي في ظل التحول الرقمي"

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في أعمال ورشة العمل المتخصصة بشأن مستقبل الإعلام الثقافي في ظل التحول الرقمي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بالجامعة العربية الوزير مفوض علاء التميمي، بالإضافة إلى عدد من خبراء وممثلي وزرات وهيئات الإعلام بالدول العربية.ومثّل فلسطين في أعمال الورشة وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.وتضمنت الورشة عدة جلسات عمل أهمها: الإعلام الثقافي العربي "المفهوم والمحددات وتقاطعه مع الحقل الثقافي"، ومستقبل الإعلام الثقافي العربي في ظل الرقمنة، بالإضافة إلى عرض تجارب وخبرات الدول العربية في مجال الإعلام الثقافي للمؤسسات الإعلامية..واستعرض المحمود أمام المشاركين تجربة الإعلام والحالة الثقافية في فلسطين، وكيفية تطويره في المرحلة المقبلة.ودعا إلى تشكيل ملتقى إعلامي ثقافي عربي يهدف إلى لقاء الإعلاميين العرب والإعلام الثقافي وكيفية إنتاج إعلام ثقافي في ظل التطورات الإعلامية الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاض الإعلام الثقافي والتوازن في ظل التطور الإعلامي الحديث.