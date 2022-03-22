المالكي يلتقي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية





جاء ذلك على هامش اعمال الدورة 48 لمنظمة التعاون الاسلامي.

نقل الوزير المالكي، تحيات وتقدير السيد الرئيس محمود عباس الى الرئيس عارف الرحمن ألفي والدور المميز والمبدئي الذي تلعبه على الساحة الدولية وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطيني، متمنيا لشعب وحكومة باكستان مزيد من التقدم والاستقرار والازدهار في ذكرى استقلالها. وتقدم د. المالكي بالشكر على حفاوة الاستقبال الذي يعكس عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

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واطلع الوزير المالكي الرئيس الباكستاني على اخر التطورات في الارض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق التي تمارسها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، وثمن المالكي موقف الباكستان الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وايضا المساند لقضايا الامة الاسلامية جمعاء.

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من جانبه، أكد الرئيس ألفي على وقوف الباكستان مع الحق والقضية الفلسطينية، وطلب نقل تحياته للرئيس محمود عباس، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق.





كما تطرق الطرفان الى اهمية تفعيل دور ومكانة منظمة التعاون الاسلامي بما يمكنها من لعب دورها التاريخي الذي انشأت من اجله وتحديدا الدفاع عن المسجد الاقصى والحقوق الفلسطينية ومواجهة كل الافات العالمية التي تأخذ من الاسلام والمسلمين هدف سهل للانقضاض عليه وتسويق افكارهم العنصرية.





وفي هذا الصدد اتفق الطرفان الى ان المنظمة تمتلك ما يمكنها من لعب هذا الدور ومواجهة ازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي للقانون على المستوى الدولي ، والعمل على مواجهة الاحتلال الاستعماري في فلسطين.

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وأكد الرئيس الباكستاني، في نهاية اللقاء، أن بلاده لن تدخر جهدا لنصرة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الاولى لباكستان وللامة الاسلامية، واكد على اهمية توحيد الجهود لذلك.





وشارك الوزير المالكي عقب اللقاء بمأدبة عشاء على شرف الرئيس الباكستاني بحضور رؤساء الوفود المشاركة في اعمال الدورة 48 لمنظمة التعاون الاسلامي والذي تستمر اعماله على مدار يومين.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، رئيس جمهورية باكستان الاسلامية عارف الرحمن ألفي، في قصر الرئاسة اليوم الثلاثاء.