دولي

المتحدث باسم الكرملين يكشف: متى ستستخدم روسيا الأسلحة النووية؟

المتحدث باسم الكرملين يكشف: متى ستستخدم روسيا الأسلحة النووية؟
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن "عقيدة الأمن القومي لدينا تنص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة تهديد لوجود روسيا".

وأضاف في تصريح له، إن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقاً".

وشدد على أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، قال: إن "روسيا قد تسيطر على مواقع  بشكل مؤقت وقد تحقق بعض الانتصارات ولكنها لن تحتل أوكرانيا ولن تخضع شعبها".

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