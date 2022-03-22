مفتش شرطة الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية بئر السبع
كشف كوبي شبتاي، مفتش الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم، في بئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.
وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد قال شبتاي: "العملية مروعة جدا، لم نشهد منذ فترة طويلة مثل هكذا هجوم وبهذا العدد من القتلى والجرحى".
واكد أن العملية التي نفذها الأسير المحرر محمد أبو القيعان، استمرت حوالي 8 دقائق حيث شملت عملية دهس وطعن، لافتا إلى أنه أوعز برفع حالة التأهب في جميع المناطق خشية عمليات مستوحاة.
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