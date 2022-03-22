مفتش شرطة الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية بئر السبع

رام الله - دنيا الوطنكشف كوبي شبتاي، مفتش الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عملية الطعن والدهس التي وقعت في وقت سابق من اليوم، في بئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد قال شبتاي: "العملية مروعة جدا، لم نشهد منذ فترة طويلة مثل هكذا هجوم وبهذا العدد من القتلى والجرحى".واكد أن العملية التي نفذها الأسير المحرر محمد أبو القيعان، استمرت حوالي 8 دقائق حيث شملت عملية دهس وطعن، لافتا إلى أنه أوعز برفع حالة التأهب في جميع المناطق خشية عمليات مستوحاة.