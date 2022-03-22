رضوان: عملية بئر السبع رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وعصابات (بارئيل) بحق الاهالي بالنقب



وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نبارك عملية السبع البطولية التي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعصابات بارئيل الارهابية بحق أهلنا في النقب الثائر ومحاولة اقتلاعهم من ديارهم وأرضهم".



وأضاف: "تتزامن هذه العملية البطولية مع ذكرى استشهاد شيخ المجاهدين أحمد ياسين ومن مفاعيل معركة سيف القدس لتؤكد على الهوية الوطنية لشعبنا في الثمانية وأربعين ووحدة الأرض والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وفشل كل محاولاته في تدجين أبناء شعبنا في الداخل المحتل".



ودعا رضوان، إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ردا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات والاسرى، موجهاً التحية لمنفذ العملية، وللشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948.



رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على عملية بئر السبع التي نفذها محمد أبو القيعان، مساء اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.