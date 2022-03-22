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دولي

الرئيس الأوكراني: الحرب ربما تصنع مجاعات في دول أخرى

الرئيس الأوكراني: الحرب ربما تصنع مجاعات في دول أخرى
الرئيس الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من احتمال أن تؤدي الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا منذ نحو شهر إلى مجاعات في دول أخرى.

وقال خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيطالي، عبر الفيديو: "بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية".

وأضاف أن "عواقب الحرب يشعر بها الناس بالفعل في مختلف أرجاء العالم"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "أسوأ شيء سيكون المجاعة التي تقترب من بعض الدول. أوكرانيا كانت دائما واحدة من أكبر مصدري الغذاء، لكن كيف لنا أن نزرع تحت قصف المدفعية الروسية".

وكانت دول مثل لبنان ومصر واليمن وغيرها تعتمد في السنوات الأخيرة على القمح الأوكراني، وتسببت الحرب في رفع أسعار القمح لعنان السماء فزادت بنسبة 50 بالمئة في الشهر الماضي.

وأوكرانيا هي خامس أكبر مصدّر للقمح في العالم.

إشارات مقلقة

وفي الأيام الأخيرة، تتالت إشارات التحذير من جانب أوكرانيا بشأن تصدير القمح وغيره من المحاصيل الزراعية.

وفي إشارة على تضرر إمدادات القمح، كما غيرها من الإمدادات الأوكرانية، أعلنت كييف، الاثنين، أن جميع موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف ما زالت مغلقة مؤقتا، أمام السفن التي تسعى للدخول أو الخروج.

وقبل ذلك، قال أوليه أوستينكو مستشار الرئيس الأوكراني، إن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام.

وبعيد اندلاع الحرب، علق الجيش الأوكراني عمليات الشحن التجارية من موانئ البلاد، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات من أوكرانيا.

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