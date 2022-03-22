الجهاد الإسلامي: أبو القيعان انتقم لمعاناة شعبنا





وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن "هذه العملية المباركة، جاءت نتيجة طبيعية ورداً مشروعاً على سادية الاحتلال وجرائم قطعان المستوطنين بحق أهلنا وشعبنا في النقب والقدس والضفة والداخل المحتل".





وأضافت الحركة أن أبو القيعان انتقم لمعاناة شعبنا، وبلغ رسالته بالدم، مشيرة إلى أنه "لا أمان للاحتلال على أرضنا، ولا لتمرير سياسة التهجير والأسرلة على شعبنا الأصيل في النقب، وأن جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا".

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد الإسلامي، عملية الطعن والدهس في مدينة بئر السبع في أراضي عام 48، التي نفذها الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان، من بلدة حورة بالنقب، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.