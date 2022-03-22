البرغوثي:عملية بئر السبع تأكيد على عمق انتماء أهل النقب لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي أن تنفيذ محمد غالب أبو القيعان من بلدة حورة لعملية بئر السبع؛ تأكيد لما هو ثابت بعمق انتماء أهل النقب لفلسطين ومقاومتها الباسلة، وعدائهم المطلق للاحتلال الاسرائيلي.وقال البرغوثي في تصريح صحفي إن جماهيرنا الثائرة مطالبة بالتفاعل مع عملية بئر السبع عبر تكثيف الفعل المقاوم في كل مكان، لحرمان العدو من الاستفراد بأهلنا في النقب العظيم.وأوضح أن عملية بئر السبع البطولية رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي دليل آخر على فشل كل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في كسر الإرادة الفلسطينية، القادرة على مفاجئة الاحتلال من حيث لا يتوقع.ونفذ الفدائي البطل محمد أبو القيعان مساء اليوم الثلاثاء عملية مزدوجة قتل خلال أربعة مستوطنين دهساً وطعناً بمدينة بئر السبع المحتلة.وأبو القيعان، من مواليد 1988 قضى حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، وكان مدرسا للمرحلة الثانوية.ويتعرض الفلسطينيون في النقب، لحملة قمع غير مسبوقة من قبل الاحتلال بعد الهبة التي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى في النقب وسلبها أراضيها.وشهدت منطقة النقب، ومناطق أخرى بالداخل المحتل، اشتباكات وتظاهرات فاجأت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إبان معركة "سيف القدس" وشكلت ضغطا كبيرا على المستوي السياسي ليوقف الحرب ضد غزة بأي ثمن.