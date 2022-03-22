شؤون فلسطينية

البرغوثي:عملية بئر السبع تأكيد على عمق انتماء أهل النقب لفلسطين

البرغوثي:عملية بئر السبع تأكيد على عمق انتماء أهل النقب لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي أن تنفيذ محمد غالب أبو القيعان من بلدة حورة لعملية بئر السبع؛ تأكيد لما هو ثابت بعمق انتماء أهل النقب لفلسطين ومقاومتها الباسلة، وعدائهم المطلق للاحتلال الاسرائيلي.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي إن جماهيرنا الثائرة مطالبة بالتفاعل مع عملية بئر السبع عبر تكثيف الفعل المقاوم في كل مكان، لحرمان العدو من الاستفراد بأهلنا في النقب العظيم.

وأوضح أن عملية بئر السبع البطولية رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي دليل آخر على فشل كل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في كسر الإرادة الفلسطينية، القادرة على مفاجئة الاحتلال من حيث لا يتوقع.

ونفذ الفدائي البطل محمد أبو القيعان مساء اليوم الثلاثاء عملية مزدوجة قتل خلال أربعة مستوطنين دهساً وطعناً بمدينة بئر السبع المحتلة.

وأبو القيعان، من مواليد 1988 قضى حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، وكان مدرسا للمرحلة الثانوية.

ويتعرض الفلسطينيون في النقب، لحملة قمع غير مسبوقة من قبل الاحتلال بعد الهبة التي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى في النقب وسلبها أراضيها.

وشهدت منطقة النقب، ومناطق أخرى بالداخل المحتل، اشتباكات وتظاهرات فاجأت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إبان معركة "سيف القدس" وشكلت ضغطا كبيرا على المستوي السياسي ليوقف الحرب ضد غزة بأي ثمن.

أخبار ذات صلة

رضوان: عملية بئر السبع رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وعصابات (بارئيل) بحق الاهالي بالنقب

رضوان: عملية بئر السبع رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وعصابات (بارئيل) بحق الاهالي بالنقب

مجدلاني: أمريكا آخر من يتحدث عن حقوق الانسان دعهما للاحتلال يجعلها شريكا معه

مجدلاني: أمريكا آخر من يتحدث عن حقوق الانسان دعهما للاحتلال يجعلها شريكا معه

الجهاد الإسلامي: أبو القيعان انتقم لمعاناة شعبنا

الجهاد الإسلامي: أبو القيعان انتقم لمعاناة شعبنا

شاهد: لحظة قيام منفذ عملية بئر السبع بطعن إسرائيلية عدة طعنات

شاهد: لحظة قيام منفذ عملية بئر السبع بطعن إسرائيلية عدة طعنات

المالكي يطلع رئيس الوزراء الباكستاني على اخر التطورات

المالكي يطلع رئيس الوزراء الباكستاني على اخر التطورات

زيارة يؤكد على تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بحقوق المهندسين العاملين بالوظيفية العمومية

زيارة يؤكد على تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بحقوق المهندسين العاملين بالوظيفية العمومية

اشتية يطالب بضغط دولي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية والإفراج عن الأموال المحتجزة

اشتية يطالب بضغط دولي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية والإفراج عن الأموال المحتجزة

من هو منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع؟

من هو منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: عملية بئر السبع رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وعصابات (بارئيل) بحق الاهالي بالنقب

رضوان: عملية بئر السبع رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وعصابات (بارئيل) بحق الاهالي بالنقب

مجدلاني: أمريكا آخر من يتحدث عن حقوق الانسان دعهما للاحتلال يجعلها شريكا معه

مجدلاني: أمريكا آخر من يتحدث عن حقوق الانسان دعهما للاحتلال يجعلها شريكا معه

البرغوثي:عملية بئر السبع تأكيد على عمق انتماء أهل النقب لفلسطين

البرغوثي:عملية بئر السبع تأكيد على عمق انتماء أهل النقب لفلسطين

فارس: جهود كبيرة تبذل لوضع حد للهجمة الممنهجة بحقّ أسرانا

فارس: جهود كبيرة تبذل لوضع حد للهجمة الممنهجة بحقّ أسرانا

المالكي يشارك بأعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

المالكي يشارك بأعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

الاحتلال يعتقل الصحفية بشرى الطويل على حاجز زعترة

الاحتلال يعتقل الصحفية بشرى الطويل على حاجز زعترة

الجهاد الإسلامي: نوايا خطيرة خلف تشكيل عصابة &#34;بن غفير&#34; الإجرامية

الجهاد الإسلامي: نوايا خطيرة خلف تشكيل عصابة "بن غفير" الإجرامية

وفاة المعتمرة الفلسطينية &#34;صبحية السقا&#34; في المدينة المنورة

وفاة المعتمرة الفلسطينية "صبحية السقا" في المدينة المنورة

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تدخل موجة بكاء مؤثرة.. ما السبب؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل موجة بكاء مؤثرة.. ما السبب؟

على غير المعتاد.. شاهد رسالة نادين نجيم لأطفالها في عيد الأم

على غير المعتاد.. شاهد رسالة نادين نجيم لأطفالها في عيد الأم

شاهد: حمادة هلال يفاجئ دنيا عبدالعزيز بإحتفال في موقع التصوير

شاهد: حمادة هلال يفاجئ دنيا عبدالعزيز بإحتفال في موقع التصوير

شاهد: طليق رانيا يوسف يكشف عن سبب إنفصاله عن الأخيرة

شاهد: طليق رانيا يوسف يكشف عن سبب إنفصاله عن الأخيرة

شاهد التعليق الأول لنور الغندور بعد المطالبة بإيقاف مسلسلها

شاهد التعليق الأول لنور الغندور بعد المطالبة بإيقاف مسلسلها

شاهد: فاشينيستا تثير الجدل بملامحها وتدخل تحدي &#34;بدون فلتر ولا مكياج&#34;

شاهد: فاشينيستا تثير الجدل بملامحها وتدخل تحدي "بدون فلتر ولا مكياج"

بشرى تعلن إستقالتها بشكل رسمي من هذا المنصب

بشرى تعلن إستقالتها بشكل رسمي من هذا المنصب

شاهد: الجمهور يهاجم مي حلمي بسبب آخر صورة لها مع خطيبها

شاهد: الجمهور يهاجم مي حلمي بسبب آخر صورة لها مع خطيبها

شاهد: إيناس الدغيدي تحدث ضجة بتصريحها الأخير عن الرجال

شاهد: إيناس الدغيدي تحدث ضجة بتصريحها الأخير عن الرجال

شاهد كيف دافع ويجز عن نفسه بسبب الهجوم على آخر إطلالة له

شاهد كيف دافع ويجز عن نفسه بسبب الهجوم على آخر إطلالة له

عربي

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

بينت يلقتي بالسيسي في القاهرة.. هذا ما سيتم مناقشته

بينت يلقتي بالسيسي في القاهرة.. هذا ما سيتم مناقشته