شاهد: لحظة قيام منفذ عملية بئر السبع بطعن إسرائيلية عدة طعنات
تداولت موقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر منفذ عملية بئر السبع، وهو يطعن إسرائيلية عدة طعنات.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن أربعة إسرائيليين قتلوا، في عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني من النقب، في مدينة بئر السبع.
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأن منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع، هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان حورة في النقب.
وأضافت بأن أبو القيعان أفرج عنه مؤخراً، حيث كان معتقلاً في الماضي، على خلفية انتمائه إلى تنظيم الدولة مع خمسة آخرين من أبناء عائلته.
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