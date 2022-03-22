المالكي يطلع رئيس الوزراء الباكستاني على اخر التطورات





ختاما، اتفق الطرفان على متابعة التعاون في كافة الجوانب التي تخص القضية الفسطينية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية د. رياض المالكي اليوم 22 مارس ، على هامش اعمال الدورة 48 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في اسلام اباد- باكستان، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وشكره على حسن الضيافة والاستقبال.وفي بداية اللقاء سلم وزير الخارجية رسالة من الرئيس محمود عباس كما نقل له تحياته وتقديره الكبير للباكستان والدور الريادي الذي تقوم به في خدمة العالم الاسلامي.قدم الوزير شرح مفصل حول ما تقوم به سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي في القدس لتغيير المركز القانوني وطابعها الحضاري الاسلامي ، والاعتداءات الاجرامية المتكررة على سكان القدس الفلسطينين لتهجيرهم قسرا من ارضهم علاوة على سياسة هدم المنازل والاعتقالات العنيفة الواسعة والتي تطال الاطفال والنساء، مؤكدا ان ما نشهده من مواقف كردة فعل على هذه الجرائم لا يرقى الى مستوى الحدث بما فيها على مستوى منظمة التعاون الاسلامي ، وضرورة وجود مقاربة جديدة.كما شكر د. المالكي رئيس الوزراء خان على الموقف التاريخي والمبدئي لباكستان حكومة وشعبا ، الذي دعم ويواصل دعمه للحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، وعلى الدعم السياسي والاقتصادي ومجالات اخرى، كالتعليم الاكاديمي الجامعي، والذي التحق به ما يزيد عن 50.000 الف طالب فلسطيني، علاوة على المساهمة المميزة لهولاء الطلاب في البناء والتطور في فلسطين.