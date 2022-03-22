اشتية يطالب بضغط دولي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية والإفراج عن الأموال المحتجزة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، حيث بحث معهم سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.وثمن اشتية دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية، مشيرا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات، مشددا على أن هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها.وأشار إلى أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.