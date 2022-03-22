من هو منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بأن منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع، هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان حورة في النقب.وأضافت بأن أبو القيعان أفرج عنه مؤخراً، حيث كان معتقلاً في الماضي، على خلفية انتمائه إلى تنظيم الدولة مع خمسة آخرين من أبناء عائلته.وأفادت نجمة داود الحمراء، بارتفاع قتلى عملية طعن ودهس في مدينة بئر السبع إلى أربعة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الهجوم في بئر السبع بدأ بعملية دهس ومن ثم ترجل المنفذ من السيارة وبدأ بالطعن.