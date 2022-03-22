شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: 715 ألف ناخب سيتوجهون الى 315 مركز اقتراع السبت المقبل

لجنة الانتخابات: 715 ألف ناخب سيتوجهون الى 315 مركز اقتراع السبت المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن 715 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع سيتوجهون الى 315 مركز اقتراع في 50 هيئة انتخابية في انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية والتي ستنعقد في 26 من أيار مارس الجاري.

وأضاف في اتصال مع "وفا" أن لجنة الانتخابات وضعت اليوم اللمسات الأخيرة ليوم الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية ليوم السبت المقبل.

وأشار الى أن الاقتراع سيبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، مشددا على أهمية ان يصطحب الناخبون بطاقات هويتهم قبل التوجه لمراكز الاقتراع المسجلين بها، وان يكون الانتخاب بوضع اشارة بجانب القائمة المراد التصويت لها، وعدم التصحيح على الورقة او وضع أي إشارة او كتابة عليها.

وعن تجهيزات لجنة الانتخابات المركزية قال: اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتسهيل اقتراع الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين، وأخرى تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر أن تجري يوم السبت المقبل.

وأوضح ان من بين الناخبين 13 ألف من الاشخاص ذوي الاعاقة، و49 ألف من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، سيصوتون في الطوابق الأرضية من محطات الاقتراع، بالإضافة الى ان اللجنة قامت باستبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم مواءمتها، بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب، بالإضافة الى افتتاح 22 مركز اقتراع جديد في 12 هيئة محلية، بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاما بالتباعد للوقاية من فيروس كورونا، وحرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز الأساسية.

وحول الناخبين الأميين قال: ان لجنة الانتخابات اتخذت اجراء جديدا لتشجيع الناخبين الأميين على الاقتراع دون مرافق، من خلال السماح لهم باصطحاب شعار القائمة الانتخابية التي يرغبون بالتصويت لها خلال عملية الاقتراع، مع الحفاظ على الإجراء السابق المتمثل في السماح للناخب الأمي باصطحاب مرافق واحد إلى محطة الاقتراع لمساعدته في تعبئة ورقة الاقتراع.

وأشار الى ان لجنة الانتخابات نسقت مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأوضح ان لجنة الانتخابات قامت بتدريب 6700 موظف من طواقم الاقتراع على إدارة عملية الانتخابات، وانها بدأت بشحن صناديق الاقتراع للدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات التي ستشهد اقتراعا السبت المقبل، بالإضافة الى تجهيز 1203 صناديق اقتراع، في 50 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية.

وأضاف ان اللجنة نظمت حملة توعية للناخبين في مختلف المناطق تشمل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لتحفيزهم على الاقتراع، وعقدنا سلسلة من ورشات العمل مع الفصائل والمراقبين والمرشحين والجمهور بهدف توضيح إجراءات الاقتراع.

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