شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: توزيع صناديق ومواد الاقتراع إلى مخازن المناطق الانتخابية بجميع المحافظات

لجنة الانتخابات: توزيع صناديق ومواد الاقتراع إلى مخازن المناطق الانتخابية بجميع المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها بدأت، اليوم الثلاثاء، إتمام الاستعدادات للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية يوم السبت المقبل، بنقل مواد وصناديق الاقتراع من المخازن الرئيسية في مدينة البيرة إلى مخازن المناطق الانتخابية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفق الخطط اللوجستية المقرة مسبقاً.

وكانت اللجنة جهزت 1203 صناديق اقتراع ستوزع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية التي ستشهد اقتراعا السبت المقبل، والبالغ عددها 50 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية، موضحة أن توزيع الصناديق يترافق مع شحن كافة مواد الاقتراع الأخرى، والتي تشمل سجل ناخبين خاص بكل محطة، وقرطاسية ومواد حساسة تشمل الحبر الانتخابي وأوراق اقتراع لكل هيئة محلية، ومواد وقاية من فيروس كورونا مثل: الكمامات والمعقمات.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن نقل صناديق الاقتراع إلى كافة المحافظات يستمر حتى بعد غد الخميس، لتبدأ يوم الجمعة عملية توزيع الصناديق إلى مراكز الاقتراع (مدارس) في الهيئات المحلية التي ستجري فيها عملية الاقتراع يوم السبت الذي يليه.

ولفتت إلى أن عملية التوزيع تتم بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية التي توفر حماية شرطية خلال عمليتي النقل والتوزيع، كما يقوم عناصر الشرطة بحراسة مراكز ومحطات الاقتراع بعد وصول الصناديق ومواد الاقتراع إليها.

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