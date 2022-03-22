الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي وبن زايد وبينت

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.وقال محمد بن زايد آل نهيان: إنه بحث مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.وأوضح محمد بن زايد خلال تغريدة له على تويتر “التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، وبحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية”، مضيفا: “نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة”.واستقبل الرئيس السيسي، أمس الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن “الرئيس السيسي رحّب بأخيه ولي عهد أبو ظبي في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات”.من جانبه؛ أعرب محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس السيسي، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.كما أشاد ولي عهد أبوظبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أجرى أمس الإثنين، زيارة هي الثانية له إلى مصر، والتقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.وأشار موقع (هآرتس) إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن مخطط جديد بين إسرائيل ومصر يسمح بتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين.