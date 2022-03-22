شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 30 شجرة زيتون غرب بيت لحم

الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 30 شجرة زيتون غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي واقتلعت أشجار زيتون في وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي فوكين إبراهيم الحروب، بأن آليات الاحتلال جرفت أراضي في منطقة القبو"، تبلغ مساحتها 4 دونمات، واقتلعت 30 شجرة زيتون، تعود للمواطن ياسر عبيد الله واخوانه، بحجة انها أراضي دولة.

وأضاف الحروب، ان الاحتلال كان قد سلم عبيد الله قبل قرابة ثلاثة أسابيع اخطارا يتضمن اخلاء الأرض وعدم استصلاحها، مشيرا إلى انه سبق وتم اخطار الشقيقين فادي وطارق اسحق عساف بإخلاء أرض مجاورة.

يشار الى ان قرية وادي فوكين تتعرض من فترة لتوسع استيطانية على أراضيها تحديدا من مستوطنة" بيتار عيليت".

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