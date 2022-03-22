شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي "عاصم الشنار" من نابلس

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي "عاصم الشنار" من نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الإعلامي عاصم الشنار من مدينة نابلس، بعد أن قضى 6 أشهر في سجون الاحتلال.

وأفاد والد الأسير عاصم، المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" مصطفى الشنار، أن محكمة الاحتلال قررت الاكتفاء بمدة السجن 6 أشهر وتغريمه ماليا.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عاصم على معبر الكرامة بتاريخ 26/9/2021 أثناء سفره للخارج لمواصلة دراسته العليا، وحولته للتحقيق مباشرة دون أن يكون هناك تهمة تذكر.

ولم يسلم هذا الشاب من اعتقالات وملاحقات الاحتلال المتكررة له، فقد اعتقله عام 2013 وأخضعه للتحقيق في مركز "بتاح تكفا" على نشاطات في معرض الكترونيات مدرسي، كما اعتقله وهو طالب في جامعة النجاح وصدر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر  عام 2017.

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