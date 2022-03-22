غزة: مباحث التموين تصادر 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

رام الله - دنيا الوطنصادرت مباحث التموين والمعادن الثمينة 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة في محافظتي غزة والشمال، وذلك خلال جولات قامت بها على المحافظتين.وأوضحت المباحث أن الأجهزة المضبوطة تُشكل خطرًا على حياة المواطنين، مشيرةً إلى أنها سلمتها للدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية بحق أصحابها.من جهته، قال المقدم أحمد أبو جحجوح مدير دائرة مباحث التموين "سنواصل العمل لمنع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين".وأوضح أن مباحث التموين تتابع حالة الأسواق والبضائع بشكل مستمر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وذلك لمتابعة حالات الاحتكار ورفع الأسعار، محذرًا كل من يتجاوز القانون ويستغل المواطنين أو يحتكر السلع الأساسية اللازمة لمعيشتهم اليومية.