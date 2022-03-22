شؤون فلسطينية

ناصيف: التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن طريق المقاومة

ناصيف: التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن طريق المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس رأفت ناصيف، ووجهت إليه تهديدا بالاعتقال.

بدروه، أكد ناصيف على أننا مستمرون في طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، مشددا على أن الاعتقال لن يخيف أحدا من شعبنا ولن يثنينا عن مواصلة الطريق، حتى بلوغ أهدافنا بالتحرير والعودة.

ويعد القيادي ناصيف أحد الشخصيات الاعتبارية والقيادية في طولكرم، ويستهدف بالاعتقال والاستدعاءات بشكل مستمر، وأمضى خلف القضبان أكثر من 20 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.

 وعانى ناصيف خلال اعتقاله من عدة أمراض أهمها مرض الشقيقة الذي يلازمه منذ سنين طويلة، إضافة إلى القرحة في المعدة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي &#34;عاصم الشنار&#34; من نابلس

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي "عاصم الشنار" من نابلس

غزة: ضبط 10 أطنان مواد غذائية مُخالفة ومُتلاعب بأسعارها

غزة: ضبط 10 أطنان مواد غذائية مُخالفة ومُتلاعب بأسعارها

غزة: مباحث التموين تصادر 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

غزة: مباحث التموين تصادر 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

صوافطة: غليان داخل سجون الاحتلال والمساس بالأسيرات خط أحمر

صوافطة: غليان داخل سجون الاحتلال والمساس بالأسيرات خط أحمر

مواجهات مع الاحتلال وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

هنية: هناك محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية وإنهاء تفاعلها العربي والإسلامي

هنية: هناك محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية وإنهاء تفاعلها العربي والإسلامي

المطران حنا: نرفض سياسة هدم المنازل وتهجير المقدسيين

المطران حنا: نرفض سياسة هدم المنازل وتهجير المقدسيين

&#34;طالت أسرى محررين&#34;.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

"طالت أسرى محررين".. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي &#34;عاصم الشنار&#34; من نابلس

الاحتلال يقرر الإفراج عن الإعلامي "عاصم الشنار" من نابلس

غزة: مباحث التموين تصادر 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

غزة: مباحث التموين تصادر 7 أجهزة تعبئة غاز مخالفة

ناصيف: التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن طريق المقاومة

ناصيف: التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن طريق المقاومة

صوافطة: غليان داخل سجون الاحتلال والمساس بالأسيرات خط أحمر

صوافطة: غليان داخل سجون الاحتلال والمساس بالأسيرات خط أحمر

مواجهات مع الاحتلال وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

رضوان بذكرى استشهاد أحمد ياسين: اغتيال القادة لن يوقف مسيرة المقاومة

رضوان بذكرى استشهاد أحمد ياسين: اغتيال القادة لن يوقف مسيرة المقاومة

قوات الاحتلال تفتش منازل في الخليل وتعتقل مواطنين

قوات الاحتلال تفتش منازل في الخليل وتعتقل مواطنين

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الـ 24 ساعة الماضية

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: إلهام شاهين تدخل موجة بكاء مؤثرة.. ما السبب؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل موجة بكاء مؤثرة.. ما السبب؟

على غير المعتاد.. شاهد رسالة نادين نجيم لأطفالها في عيد الأم

على غير المعتاد.. شاهد رسالة نادين نجيم لأطفالها في عيد الأم

شاهد: حمادة هلال يفاجئ دنيا عبدالعزيز بإحتفال في موقع التصوير

شاهد: حمادة هلال يفاجئ دنيا عبدالعزيز بإحتفال في موقع التصوير

شاهد: طليق رانيا يوسف يكشف عن سبب إنفصاله عن الأخيرة

شاهد: طليق رانيا يوسف يكشف عن سبب إنفصاله عن الأخيرة

شاهد التعليق الأول لنور الغندور بعد المطالبة بإيقاف مسلسلها

شاهد التعليق الأول لنور الغندور بعد المطالبة بإيقاف مسلسلها

شاهد: فاشينيستا تثير الجدل بملامحها وتدخل تحدي &#34;بدون فلتر ولا مكياج&#34;

شاهد: فاشينيستا تثير الجدل بملامحها وتدخل تحدي "بدون فلتر ولا مكياج"

بشرى تعلن إستقالتها بشكل رسمي من هذا المنصب

بشرى تعلن إستقالتها بشكل رسمي من هذا المنصب

شاهد: الجمهور يهاجم مي حلمي بسبب آخر صورة لها مع خطيبها

شاهد: الجمهور يهاجم مي حلمي بسبب آخر صورة لها مع خطيبها

شاهد: إيناس الدغيدي تحدث ضجة بتصريحها الأخير عن الرجال

شاهد: إيناس الدغيدي تحدث ضجة بتصريحها الأخير عن الرجال

شاهد كيف دافع ويجز عن نفسه بسبب الهجوم على آخر إطلالة له

شاهد كيف دافع ويجز عن نفسه بسبب الهجوم على آخر إطلالة له

عربي

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة &#34;العالقة&#34;

رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

بينت يلقتي بالسيسي في القاهرة.. هذا ما سيتم مناقشته

بينت يلقتي بالسيسي في القاهرة.. هذا ما سيتم مناقشته

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%

الأردن: انخفاض إصابات (كورونا) خلال الأسبوع الأخير بـ 64%