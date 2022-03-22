ناصيف: التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن طريق المقاومة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس رأفت ناصيف، ووجهت إليه تهديدا بالاعتقال.بدروه، أكد ناصيف على أننا مستمرون في طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، مشددا على أن الاعتقال لن يخيف أحدا من شعبنا ولن يثنينا عن مواصلة الطريق، حتى بلوغ أهدافنا بالتحرير والعودة.ويعد القيادي ناصيف أحد الشخصيات الاعتبارية والقيادية في طولكرم، ويستهدف بالاعتقال والاستدعاءات بشكل مستمر، وأمضى خلف القضبان أكثر من 20 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.وعانى ناصيف خلال اعتقاله من عدة أمراض أهمها مرض الشقيقة الذي يلازمه منذ سنين طويلة، إضافة إلى القرحة في المعدة.