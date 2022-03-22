هنية: هناك محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية وإنهاء تفاعلها العربي والإسلامي

رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشيخ أحمد ياسين، رجل قعيد لكنه كان ثورة وجهاد ومقاومة.وقال هنية في كلمة له خلال فعالية بغزة لإحياء ذكرى استشهاده: "سنبقى على عهد شيخنا الياسين بالمضي على دربه".وأوضح أن ️مكانة قضية فلسطين في وجدان هذه الأمة أنها قضية محورية ومركزية لما تحمله من دلالات وأبعاد دينية عقائدية سياسية إنسانية، وبغيرها احتلت قضية فلسطين مكانتها في تاريخ الأمة ووجدانها.وحذر هنية من محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية وإنهاء تفاعلها، "وأن يحل محلها هذا التطبيع الذي يفتح الباب أمام الكيان ليخترق المنطقة".ونظمت مؤسسة الياسين الدولية، الحفل الختامي لفعاليات إحياء الذكرى 18 لاستشهاد الشيخ الياسين، في مدينة غزة.