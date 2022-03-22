المطران حنا: نرفض سياسة هدم المنازل وتهجير المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنعبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عن رفضه واستنكاره وتنديده بالسياسة الاحتلالية العنصرية تجاه المقدسيين وخاصة فيما يتعلق بمسلسل الهدم في مدينة القدس واحيائها وبلداتها لا سيما ما يحدث في منطقة جبل المكبر الاكثر استهدافا بسياسات الهدم الاحتلالية.وقال حنا: "الاحتلال باذرعه المختلفة يستهدف هذه المنطقة ومنازلها واراضيها، وفي الاونة الاخيرة تلقى سكان اهالي جبل المكبر اكثر من 70 اخطارا لهدم منازلهم وهنالك منازل اخرى هدمت واجبر سكانها على هدمها ذاتيا تحت ضغوط متعددة ومختلفة".وأضاف المطران حنا: "اننا اذ نرفض سياسة هدم المنازل فإننا نطالب بأوسع رقعة تضامن وتعاطف مع المقدسيين المهددين بالتشريد والتهجير واصحاب الاراضي المهددين بالاستيلاء على اراضيهم".وأوضح حنا "اننا اذ نندد بسياسات الاحتلال الهادفة الى تهجير الفلسطينيين من عاصمتهم فإننا نؤكد بأن كل هذه الاجراءات الغاشمة لن تؤثر على معنويات المقدسيين الصامدين المرابطين الثابتين في مدينتهم والمدافعين عنها وعن طابعها وهويتها وتاريخها وتراثها".