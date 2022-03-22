بينيت يرتب زيارة إلى كييف للقاء زيلينسكي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت يجري اتصالات منذ 10 أيام مع مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لترتيب زيارة إلى كييف قريبا.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن ديوان بينيت طلب في نهاية الأسبوع الماضي من جهاز الأمن العام (الشاباك) وضع خطة أمنية لحراسة بينيت وتأمينه في حال توجه إلى كييف فعلا".ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي تأكيده أن مكتب زيلينسكي دعا بينيت للزيارة كجزء من جهود وساطة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.وقال المصدر: "بينيت لا يريد الذهاب فقط للحصول على فرصة لالتقاط الصور.. سيذهب إذا كان يعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد في تحريك الأطراف نحو إنهاء الحرب".