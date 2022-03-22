شؤون فلسطينية

"طالت أسرى محررين".. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

"طالت أسرى محررين".. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 8 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. المحرر محمد شادي أبو شخيدم- أبو شخيدم شمالي رام الله

٢. المحرر ليث الشريف- أبو شخيدم

٣. شريف عبدات- عورتا جنوبي نابلس

٤. خليل داود أبو مفرح- تقوع جنوبي بيت لحم

٥. ضياء الرمحي- مخيم الجلزون شمالي رام الله

٦. المحرر بدر الطشطوش- نابلس

٧. عمار القواسمة- الخليل

٨. بكر مر - يطا جنوبي الخليل.

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