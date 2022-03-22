"طالت أسرى محررين".. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 8 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين:
١. المحرر محمد شادي أبو شخيدم- أبو شخيدم شمالي رام الله
٢. المحرر ليث الشريف- أبو شخيدم
٣. شريف عبدات- عورتا جنوبي نابلس
٤. خليل داود أبو مفرح- تقوع جنوبي بيت لحم
٥. ضياء الرمحي- مخيم الجلزون شمالي رام الله
٦. المحرر بدر الطشطوش- نابلس
٧. عمار القواسمة- الخليل
٨. بكر مر - يطا جنوبي الخليل.
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