"طالت أسرى محررين".. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 8 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وفيما يلي أسماء المعتقلين:١. المحرر محمد شادي أبو شخيدم- أبو شخيدم شمالي رام الله٢. المحرر ليث الشريف- أبو شخيدم٣. شريف عبدات- عورتا جنوبي نابلس٤. خليل داود أبو مفرح- تقوع جنوبي بيت لحم٥. ضياء الرمحي- مخيم الجلزون شمالي رام الله٦. المحرر بدر الطشطوش- نابلس٧. عمار القواسمة- الخليل٨. بكر مر - يطا جنوبي الخليل.