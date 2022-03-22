وفاتان و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 542 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1976 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 249012 ، منها 1242 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 220 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 245794 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 12 ، منها 7 حالة خطرة.