وسائل إعلام إسرائيلية توضح أسباب زيارة الملك عبدالله المرتقبة إلى رام الله

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيقوم بزيارة إلى مدينة رام الله خلال الأسبوع المقبل.وزعمت القناة الرسمية الإسرائيلية، أن الملك عبد الله سيصل إلى رام الله؛ لمنع التصعيد في مدينة القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.ووفق الزيارة سيلتقي العاهل الأردني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الأسبوع المقبل، بعد عودة عباس من زيارة إلى ألمانيا نهاية هذا الأسبوع.وأفادت قناة (كان 11) نقلاً عن مسؤولين في السلطة بأنه لا توجد مصلحة في التصعيد، لكن إسرائيل تعمل في هذا الاتجاه.وتابعت القناة أن المسؤول قال: إذا أرادت منع الاحتكاك فعليها منع المستوطنين من اقتحام الأقصى طول شهر رمضان مبارك.وكان مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال عقب اجتماعه مع الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية، في العاشر من شهر آذار/ مارس الجاري، إن: "لابيد اتفق مع الملك الأردني على التعاون لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس، وذلك في ظلّ اقتراب شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح اليهودي".