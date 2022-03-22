رضوان بذكرى استشهاد أحمد ياسين: اغتيال القادة لن يوقف مسيرة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "في ذكرى الشهادة نترحم على روح الشهيد أحمد ياسين الأب الروحي والمؤسس لحركة المقاومة الإسلامية حماس والذي شكل هاجسا ورعبا للاحتلال حيث كان معلما كبيرا من معالم الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين".وأضاف في تصريح له، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين: "لقد كان الشهيد الشيخ أحمد ياسين إمامًا في الدعوة والتربية والعلم والاعداد والمقاومة".وتابع رضوان بقوله: "لقد آمن الشهيد أحمد ياسين بأن المقاومة هي أقصر الطرق لتحرير فلسطين كل فلسطين فأسس حركة حماس وكتائب القسام اللتين أصبحتا تمثلان رعبا وهاجسا للاحتلال الصهيوني".وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أنه في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين، فإن حركته تؤكد على سيرها على درب الياسين بالتمسك بالثوابت الوطنية والمحافظة على خيار المقاومة وتحقيق الوحدة الوطنية، وأن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة.ووجه رضوان رسالة الى الاحتلال، بأن اغتيال القادة لن يوقف مسيرة المقاومة، لافتا إلى أن حركة حماس اليوم هي أقوى من أي مرحلة مضت، وأصبحت تمثل رقما صعبا لايمكن تجاوزه وطنيا واقليميا ودوليا وهي أمل الأمة في معركة التحرير.ودعا رضوان، إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الاسرائيلي.