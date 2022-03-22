شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفتش منازل في الخليل وتعتقل مواطنين

قوات الاحتلال تفتش منازل في الخليل وتعتقل مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين وفتشت منازل بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب عمار محمد القواسمه، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال داهمت قريتي التوانه والجوايا بمسافر يطا، وفتشت عده منازل لعائلتي العمور والشواهين وخربت محتوياتها وكسرت ابوابها وشبابيكها، واعتقلت الشاب بكر بدر بدوي (22 عاما).

بدوره، قال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت منزله ومنزل والده وأشقاءه في قرية التوانة وفتشتهم وعبثت بمحتوياتهم، واستدعته لمقابلتها بمركز تحقيق مستوطنة "كريات اربع".

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