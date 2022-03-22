كم يومًا سيستمر المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين؟

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتتأثر البلاد غدا الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر فوق بعض المناطق خلال ساعات النهار تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتميل الاجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية.