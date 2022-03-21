شؤون فلسطينية

رضوان: الاحتلال يحاول استغلال الاحداث الخلافات الدولية للتهرب من استحقاقاته تجاه الاسرى

رضوان: الاحتلال يحاول استغلال الاحداث الخلافات الدولية للتهرب من استحقاقاته تجاه الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول أن يستغل انشغال العالم بالخلافات الدولية والاقليمية، سواء على صعيد الحرب الدائرة في اوكرانيا وروسيا، او انشغال بعض الساحات عن الخلافات الداخلية، وصولا الى التطبيع مع الاحتلال.

وقال رضوان في تصريحات له: "يحاول الاحتلال استغلال هذه الأحداث في التهرب من استحقاقات الأسرى التي حققوها بنضالاتهم وجهادهم المستمر"، موجها رسالة للاحتلال، بأن ارادة الأسرى لن تنكسر، فهي أقوى من الفولاذ.

وأضاف: "من هذا المنطلق، على الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير بسحب الحقوق الاساسية للأسرى، وعن تبعات استمرار جرائمه بحق الاسرى".

وأشار رضوان، إلى أن الاحتلال يتخبط الان، وعليه أن يدرك بأن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يقفون وراء الاسرى، لافتا إلى أن معركة سيف القدس التي انطلقت من اجل الاهالي في القدس، ما زال مشرعا للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وحمل القيادي في حركة حماس، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى، وعن تداعيات أي جريمة ترتكب بحقه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة رسخت قواعد جديدة، فغزة الضفة والقدس والنقب الثائر، والتي لا يمكن أن تتخلى عن القضايا الكبرى.

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