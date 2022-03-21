راصد جوي فلسطيني يكشف عن منخفض جوي جديد.. هذا موعده



وأكد العلامي، في تصريح نشره، مساء اليوم الاثنين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الأجواء ستكون باردة غداً الثلاثاء، مع فرص محدود لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق.



وقال: "في الفترة من يوم الأربعاء حتى الجمعة، ستشهد منخفضاً جوياً وكتلة هوائية شديدة البرودة، وأمطار على فترات تشمل مناطق واسعة تترافق البَرد والرعد أحياناً".









رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات والايام المقبلة.