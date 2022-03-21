المالكي يمثل فلسطين بالاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي باسلام اباد





كما سيتم تبني العديد من القرارات التي قدمتها دولة فلسطين وتعنى الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام. وسيلتقي خلال تواجده في باكستان مع نظيره وزير الخارجية الباكستاني كما سيستقبله كل من الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني، حيث يحمل رسائل من السيد الرئيس لهما.



وخلال تواجده في اسلام اباد سيلتقي الوزير المالكي مع نظيره وزير الخارجية الصيني بناء على طلب الاخير، كما سيلتقي مع وزراء خارجية كزاخستان، توغو، غينيا بيساو، النيجر، سيراليون، وآخرين.



رام الله - دنيا الوطنغادر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد للحضور والمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في دورته العادية، حيث سيلقي كلمة دولة فلسطين في المؤتمر، مع التركيز على القدس والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة وتحديدا المسجد الاقصى المبارك.