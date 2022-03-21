شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

مجدلاني يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني  مع سفير جمهورية مصر العربية  لدى دولة فلسطين طارق طايل، اليوم الاثنين ، آخر التطورات السياسية، والتوجه  الفلسطيني لتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع من خلال الانتخابات المحلية للمرحلة الثانية والتي تشمل البلديات الكبرى والمزمع  اجراؤها في 26 الشهر الجاري.

وفي سياق آخر بحث اللقاء التداعيات الدولية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على العالم.

وأكد د. مجدلاني، عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية المصرية، التي كانت وما زالت تلعب دورا محوريا في المنطقة خاصة في دعم القضية الفلسطينية، وحرص القيادة على التنسيق والتشاور الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأشار د. مجدلاني إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتمثلة بالاستيطان والتهجير القسري في العاصمة القدس ، وكذلك عمليات الاعدام اليومي التي تقوم بها قوات الاحتلال ، والتي تعيق تحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وتجسيد الإستقلال الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

من جانبه، جدد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طايل التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ودعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية مشتركة لمصر وفلسطين.


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