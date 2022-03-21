الطاقة النووية الإيرانية: لن نوقف النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "إيران لن تتوانى عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف".وفي بيان له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، أوضح محمد إسلامي قائلا: "إننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بعدم التراجع عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف، وستستمر في جهودها حتى النهاية وقوة تامة لإنجاح خططها القيمة لأجل الشعب الإيراني العزيز"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع إسلامي: "التخطيط العام للصناعة النووية في إيران تم لاستمرار النشاطات النووية السلمية"، مؤكدا "وضع خطة شاملة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها منظمة الطاقة الذرية، وكذلك ما يتم التوصل إليها لارتقاء المستوى المعيشي للشعب الإيراني في المجالات المختلفة كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة".