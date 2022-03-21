شاهد: قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا











رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أن دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان ستصل قريبا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على (تليغرام) يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزا".