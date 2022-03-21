رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة بتعويم السفينة "العالقة"

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، استعداد الهيئة التام للمشاركة سواء بالمعدات أو بالخبرات لتسيير سفينة "إيفر فوروارد" بعد جنوحها في خليج تشيس بيك الأمريكي.وقال خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11: "إن سفينة (إيفر فوروارد) أصغر من السفينة إيفير جيفن من حيث الحمولة الكلية حيث تبلغ حمولتها 117 ألف طن فقط مقارنة بحمولة إيفر غيفن وقت جنوحها في قناة السويس والتي بلغت 220 ألف طن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن جنوح السفينة إيفر غيفن كان لها أبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفير فوروارد حاليا، كما أنها جنحت في تربة طينية وليست تربة صخرية.وكان خفر السواحل الأمريكية أعلنت استمرار محاولات التعويم لـ10 أيام مقبلة على أقل تقدير.وكانت السفينة إيفر غيفن جنحت في منطقة قريبة من العاصمة الأمريكية، واشنطن وخصوصًا عند منطقة بلتيمور وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، وهو ما أدى إلى تعطيل مجرى الملاحة في هذه المنطقة التي تعد حيوية بالنسبة للولايات المتحدة.