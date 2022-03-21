قيادي بحماس: الاحتلال متخوف من مواجهة مرتقبة بالقدس في هذا الموعد

رام الله - دنيا الوطنأكد هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، ان الاحتلال الاسرائيلي، متخوف من مواجهة مرتقبة بالقدس، خلال شهر رمضان المبارك، موجهاً التحية للاهالي الفلسطينيين في مدينة القدس الذين يواجهون الاحتلال الاسرائيلي.وأشار ناصر الدين في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لن يستطيع تمرير مخططاته بحق القدس والمسجد الأقصى، ما دامت المقاومة تقف له بالمرصاد.وقال: "المقدسيون قادرون على مواجهة المخططات الصهيونية، والاحتلال الصهيوني يجب أن يخاف لأن شعبنا الفلسطيني قادر على الدفاع عن القدس والأقصى".وأضاف ناصر الدين: "سيف القدس أثبتت عجز الاحتلال عن تمرير مخططاته بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وحالة الصمود التي سطرها أهلنا في القدس ألهمت شعبنا الفلسطيني".وتابع القيادي بحماس: "شعبنا الفلسطيني سيبقى يقاوم الاحتلال من تصاعد وتيرة العمليات البطولية في مدينة القدس المحتلة، وندعو شعبنا لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل".