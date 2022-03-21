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قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أفادت بأن بينيت وصل في وقت سابق اليوم إلى مصر في زيارة غير مجدولة، يتخللها لقاء مع السيسي للمرة الثانية في غضون 6 أشهر.

بدوره، قال بن زايد إنه التقى السيسي، وجرى خلال اللقاء "بحث علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية".

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