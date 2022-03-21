شؤون فلسطينية

بالأسماء.. رابط فحص منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بقطاع غزة

بالأسماء.. رابط فحص منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الاثنين، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قفد أكد في تصريحات سابقة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 22/03/2022م.

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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