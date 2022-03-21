شؤون فلسطينية

منظمات دولية وشبكات حقوقية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

منظمات دولية وشبكات حقوقية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
طالبت 67 منظمة دولية وشبكة حقوقية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، و279 أكاديميا وباحثا من 45 دولة حول العالم، الأمم المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، إسرائيل، نتيجة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية وفرض نظام الفصل العنصري.

وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودة، في بيان صدر، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الابرتهايد، إن هذا البيان يعبر عن الضمير العالمي المساند لعدالة مطالب الشعب الفلسطيني، مستنكرا قيام الدول الغربية بالكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية مقارنة بالأزمة الأوكرانية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع هذا البيان إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، التي ستتناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، كما سيتم إرساله لممثليات الاتحاد الأوروبي والسفارات والممثليات العاملة في دولة فلسطين.

وأعرب عودة عن شكره لجميع الموقعين على البيان والحملات الأكاديمية المشاركة في تعميمه وترويجه، ومنهم الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والحملة الأكاديمية في الكوبلاك، والحملة الموريتانية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، والاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والائتلاف التربوي الفلسطيني.

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